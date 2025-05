V razpravi o preprečevanju medvrstniškega nasilja strinjanje poslancev o nujnosti sodelovanja pristojnih služb

Ljubljana, 8. maja - Odbor DZ za izobraževanje je na nujni seji, sklicani na zahtevo NSi, razpravljal o ukrepih za preprečevanje medvrstniškega in drugega nasilja nad mladimi. Predlaganih sklepov s pozivi vladi k spremembi zakonodaje niso sprejeli, so pa se strinjali, da je za preprečevanje nasilja nujno sodelovanje vseh resorjev in deležnikov.

Zahtevo za sklic nujne seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino je v imenu predlagatelja predstavila poslanka NSi Iva Dimic. Kot razlog je navedla, da že več let intenzivno opozarjajo, da je treba na tem področju narediti spremembe. Poudarila je, da so se vrstila številna poslanska vprašanja tako predsedniku vlade kot ministru za vzgojo in izobraževanje, v preteklih letih je bilo sprejetih nekaj sklepov, a se stvari na tem področju po njenih besedah "ne odvijajo v pravo smer".

"Menimo, da je dovolj le pogovarjanja o nasilju med otroci in mladostniki, potrebujemo tudi konkretne ukrepe," je dejala. V NSi so tako predlagali sklepe, s katerimi bi pozvali vlado, da v treh mesecih pripravi zakonske spremembe za vzpostavitev programa za socializacijo nasilnih in terapevtsko neodzivnih otrok, kot tudi spremembe, ki bi omogočile umik učenca z odklonskim vedenjem iz razreda. Pozvali bi tudi, da se v treh mesecih preučijo možnosti sprememb kazenskopravne odgovornosti mladoletnih prestopnikov in njihovih staršev.

V nadaljevanju seje so predstavniki vlade poročali o že opravljenem delu. Tako je Rado Kostrevc z direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ministrstva za vzgojo in izobraževanje med drugim povedal, da se je letos začel izvajati dveletni pilotni projekt obvladovanja nasilja v šolskem prostoru, kjer sodelujejo z dvema šolama. Posebej je izpostavil s policijo in notranjim ministrstvom junija lani podpisani protokol o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerega cilj je obveščanje in ukrepanje ob zaznanih grožnjah.

Pri preprečevanju nasilja je po mnenju državne sekretarke ministrstva za notranje zadeve Tine Heferle nujno sodelovanje vseh resorjev, naloga vseh je, da hitro in učinkovito ukrepajo. Izpostavila je lani sprejet akcijski načrt 2023-2025, ki vključuje ukrepe za zagotavljanje življenja brez nasilja za otroke in mladostnike ter za izboljšanje njihove varnosti v digitalnem okolju. Letos pa je med številnimi dogodki, ki so jih pripravili na ministrstvu, izpostavila izvedbo delavnic v osnovnih šolah na temo varnosti.

Da je policija vrhunsko usposobljena za kazniva dejanja na spletu, posebej kar zadeva spolno nedotakljivost otrok, je poudaril Robert Tekavec z oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi. V tem letu nadaljujejo s preventivnimi aktivnostmi, ki so usmerjene predvsem v tesno sodelovanje vodij policijskih okolišev s šolami.

V razpravi so poslanci Svobode zavračali očitke predlagatelja o neuresničevanju doslej sprejetih sklepov v zvezi z medvrstniškim nasiljem. Po mnenju predsednice odbora iz te stranke Mirjam Bon Klanjšček so nekateri že uresničeni, drugi pa so še v fazi uresničevanja. Vera Granfol iz Svobode pa se je obregnila ob "skrb opozicije" glede nasilja med mladimi, saj je bila poslanka Dimic edina prisotna od opozicijskih članov odbora.