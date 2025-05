Snežne razmere v visokogorju

Ob občasnih manjših padavinah se zadnje dni snežne in plazovne razmere niso kaj dosti spreminjale. Nad okoli 2000 metrov je zapadlo do okoli 10 centimetrov snega. Snežna odeja se nižje seseda in tali, snežna meja se še naprej dviga - strnjena se večinoma začne na okoli 2000 metrov, v osojah nekoliko nižje. Glavna nevarnost ostajajo plazovi mokrega nesprijetega snega. Manjši se lahko sprožijo spontano ali zaradi človeškega vpliva predvsem na zelo strmih pobočjih. Poleg tega se lahko spontano sproži še kakšen plaz mokrega sprijetega snega, ki je lahko globok.

V petek bo večinoma oblačno in vrhovi bodo pogosto v oblakih. Možne bodo rahle krajevne padavine, meja sneženja bo med 1600 in 2000 metrov, veter bo šibak. Ledišče je na nadmorski višini okoli 2000 metrov. V soboto in nedeljo bo več sončnega vremena, zato se bo čez dan sneg bolj zmehčal na južnih pobočjih. Še malo topleje bo. V ponedeljek in torek bo spet bolj oblačno in malo hladneje.

Pod 2000 metri je snega malo in bo še kopnel. Višje je snežna odeja vse debelejša in v globini še ni preobražena, zato bo nekaj časa še nevarnost zmerna, 2. stopnje. Predvsem ob obremenitvi snežne odeje na strmih pobočjih se bo lahko sprožil kakšen plaz mokrega snega. V noči na soboto in na nedeljo bo sneg pomrznil, zato bo zjutraj lahko ponekod poledenelo. Na grebenih so še opasti in kakšna se lahko zruši sama od sebe.

Z današnjim dnem smo prenehali objavljati poročila o snežnih in plazovnih razmerah. Ponovno jih bomo pričeli jeseni, predvidoma sredi novembra, po potrebi tudi prej, če pa v gorah ne bo snega, tudi kasneje.