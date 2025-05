Vlada potrdila predlog besedila zakona o šolski inšpekciji

Ljubljana, 8. maja - Vlada je na današnji seji potrdila predlog besedila zakona o šolski inšpekciji, ki uvaja sistemske preglede. To prinaša sprotno evalvacijo delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in svetovalno vlogo šolske inšpekcije, so v gradivu po seji vlade pojasnili na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.