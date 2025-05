Predsednica republike zvezi združenj NOB Slovenije vročila zlati red za zasluge

Ljubljana, 8. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije vročila zlati red za zasluge. Slovesnosti v predsedniški palači v počastitev 80. obletnice konca 2. svetovne vojne so se udeležili tudi partizani, ki so branili domovino in soustvarili temelje svobodne države.