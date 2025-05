Vlada sprejela strategijo in akcijski načrt upravljanja z volkom

Ljubljana, 8. maja - Vlada je na današnji seji sprejela strategijo ohranjanja in upravljanja volka ter akcijski načrt za upravljanje z njim. Cilj dokumentov je optimizirati sistem upravljanja volka v Sloveniji ter zmanjšati število konfliktov s človekom in s tem zagotoviti možnost za dolgoročno ohranitev vrste, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.