Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 8. maja - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozdravili današnje sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA in Velika Britanija dosegle trgovinski dogovor. Podrobnosti naj bi predstavil še danes.