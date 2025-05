Vreme: Popoldne bo večinoma oblačno

Ljubljana, 8. maja - Krajevne padavine bodo popoldne počasi slabele in ponehale. V petek bo pretežno oblačno, možna bo še kakšna ploha, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne bo večinoma oblačno, oblačnost se bo ponekod trgala. Krajevne padavine bodo počasi slabele in večinoma ponehale. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno oblačno, še bo možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem ob šibki burji do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto se bo delno razjasnilo. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh. Jutro bo sveže, čez dan pa bo postopno topleje.

Vremenska slika: Nad severnim Jadranom se nahaja majhen višinski ciklon, ki se počasi pomika proti Balkanu. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka v nižjih zračnih plasteh nad naše kraje vlažen in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bodo krajevne padavine počasi slabele in večinoma ponehale, najkasneje v krajih vzhodno od nas. Ob severnem Jadranu se bo oblačnost trgala. Pihal bo veter vzhodnih smeri. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v Alpah in ob severnem Jadranu bo še nastalo nekaj ploh.