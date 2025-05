Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil četrtino odstotka

Ljubljana, 8. maja - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP pridobil četrtino odstotka. Podražile so se delnice Save Re, Zavarovalnice Triglav, Krke in Petrola, pocenile pa delnice Telekoma Slovenije in Luke Koper. Vlagatelji so sklenili za 1,9 milijona evrov, največ z delnicami NLB, ki je danes objavila četrtletne poslovne rezultate.