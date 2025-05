Pisatelji iz držav nekdanje Jugoslavije podprli študentske proteste v Srbiji

Ljubljana, 8. maja - Člani in članice Mednarodnega PEN iz držav nekdanje Jugoslavije so v odprtem pismu danes izrazili podporo srbskim študentom, ki protestirajo že več mesecev. Podpisniki, med katerimi je več slovenskih pisateljev in pisateljic, so obsodili nasilje srbskih oblasti nad protestniki in pozvali k ustavitvi njihovega preganjanja.