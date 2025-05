Rezultati gorenjskega gospodarstva lani slabši

Kranj, 8. maja - Gospodarske družbe na Gorenjskem so leto 2024 zaključile z neto čistim dobičkom, vendar so v primerjavi s predhodnim letom zabeležile poslabšanje poslovnih rezultatov. Neto čisti dobiček se je zmanjšal za devet odstotkov. Podjetja so še vedno beležila rast prodaje, zlasti na tuje trge, vendar se v zadnjih četrtletjih kaže padec.