V občini Kostel še uradno odprli v poplavah septembra 2022 najbolj prizadeto občinsko cesto

Kostel, 8. maja - V občini Kostel so danes še uradno odprli in namenu predali v poplavah septembra 2022 najbolj prizadeto občinsko cesto Colnarji-Kostel-Žaga. Odprla sta jo županja Nataša Turk in direktor urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na ministrstvu za naravne vire Ervin Vivoda. Oba sta izrazila zadovoljstvo, da je obnova vendarle končana.