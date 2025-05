Wright MVP rednega dela lige Aba

Ljubljana, 8. maja - Košarkarja Budućnosti McKinleyja Wrighta so razglasili za najkoristnejšega igralca rednega dela lige Aba in bo prejel nagrado Dejana Milojevića. Američan je v glasovanju trenerjev, novinarjev in navijačev prejel 39,1 odstotka glasov in premagal soigralca Kenana Kamenjaša (26,8 %) ter Brycea Jonesa iz Igokeje (23,9 %), poroča spletna stran lige.