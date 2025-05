V nekdanjem mariborskem taborišču Stalag ob 80. obletnici konca vojne odprli novo stalno razstavo

Maribor, 8. maja - Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne Maribor je danes v stavbi nekdanjega nacističnega taborišča Stalag XVIII ob 80. obletnici konca druge vojne odprl razstavo Ko odpove pravo: Stalag XVIII med uničevalnostjo in osvoboditvijo. Ob tem so v sodelovanju z univerzo Alma Mater in Sinagogo Maribor pripravili znanstveno konferenco.