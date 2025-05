Napetosti med Indijo in Pakistanom se zaostrujejo

New Delhi/Islamabad, 8. maja - Pakistanska vojska je ponoči izvedla napade z raketami in brezpilotnimi letalniki na več ciljev v Indiji, je danes sporočilo indijsko obrambno ministrstvo. O morebitnih žrtvah ali škodi ministrstvo ni poročalo, dodalo je le, da so projektile nevtralizirali. V odzivu na napade je indijska vojska uničila sistem zračne obrambe v Lahoreju.