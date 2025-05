Pogrešan mladoletnik iz Ljubljane

Ljubljana, 8. maja - Svojci pogrešajo mladoletnega Maksa Rupnika iz Ljubljane. Pogrešani je visok okoli 165 centimetrov, ima kratko pristrižene lase in rjave oči. Oblečen je v črno trenirko in obut v modre superge Nike, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Ker ga z doslej izvedenimi ukrepi niso našli, policisti javnost prosijo z informacije.