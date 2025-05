Gospodarstvo lani z rahlo nižjim dobičkom, višjo dodano vrednostjo

Ljubljana, 8. maja - Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 6,5 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za en odstotek in realno za tri odstotke manj kot predlani. Prihodki so bili s 144,6 milijarde evrov nominalno na enaki ravni, realno pa dva odstotka nižji. Neto dodana vrednost na zaposlenega je porasla za štiri oz. dva odstotka.