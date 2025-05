Policisti v uporabo prejeli Elanova električna kolesa

Begunje na Gorenjskem, 8. maja - Policija je danes v Begunjah na Gorenjskem prevzela pet električnih koles Elan Mantis 1, ki jih je policistom v dvoletno brezplačno uporabo predala družba Elan. Slovenski policisti kolesa pri svojem delu uporabljajo že vrsto let, pred kratkim pa so začeli uporabljati tudi električna kolesa. Z njimi so lahko še hitrejši in učinkovitejši.