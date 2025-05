KPK priporoča sprejem krovnega zakona za izvajanje velikih infrastrukturnih projektov

Ljubljana, 8. maja - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je odločevalcem poslala priporočila za sprejem zakona, ki bi celovito uredil načrtovanje, izvajanje in nadzor nad velikimi infrastrukturnimi projekti. Z njim bi pripomogli k večji preglednosti in odgovornosti ter k preprečevanju korupcijskih tveganj pri večjih državnih investicijah, so prepričani v KPK.