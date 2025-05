Višje sodišče obravnavalo pritožbo tožilstva in obrambe na sodbo vozniku za smrt pešča pri Novem mestu

Ljubljana, 8. maja - Senat višjega sodišča v Ljubljani je danes obravnaval pritožbi tožilstva in obrambe na sodbo novomeškega sodišča, ki je Rožleta Grintala iz okolice Novega mesta decembra lani spoznalo za krivega povzročitve nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti in mu prisodilo tri leta in dva meseca zapora. Višje sodišče bo sodbo izdalo pisno.