Evropski parlament: Pristopni proces Turčije naj ostane zamrznjen

Strasbourg, 8. maja - Evropski parlament je v sredo sprejel poročilo, v katerem obsoja nenehno slabšanje demokratičnih standardov v Turčiji, in poudarja, da se pristopni proces Ankare z EU, ki je zamrznjen od leta 2018, v trenutnih okoliščinah ne more nadaljevati. Ankara je danes poročilo zavrnila, saj da je polno neutemeljenih in izkrivljenih obtožb.