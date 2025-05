Hokejska ekipa iz Utaha dobila ime Mammoth

Salt Lake City, 8. maja - Ameriška profesionalna hokejska ekipa iz Salt Lake Cityja, ki je to sezono v ligi NHL igrala pod imenom Utah Hockey Club, je dobila novo ime in bo v prihodnje igrala pod imenom Utah Mammoth. Ime je posledica glasovanja navijačev zadnjih 13 mesecev, ki so po svetu oddali 850.000 glasov, v zadnjem krogu pa je ime mamut prejelo večino glasov.