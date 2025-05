Na gradu Kromberk na ogled dela Vladimirja Makuca

Nova Gorica/Solkan, 8. maja - Ob današnji stoti obletnici rojstva slikarja in grafika Vladimirja Makuca bodo na Gradu Kromberk ob 19. uri odprli razstavo izbranih umetnikovih del. Istočasno bo v prostorih Goriškega muzeja v Solkanu na ogled razstava Umetnost tiskanja, kjer so obiskovalcem na ogled postavili Makucev tiskarski stroj in nekaj grafik.