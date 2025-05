Ob obletnici konca druge svetovne vojne tudi pozivi k zakonski obsodbi zločinov revolucije

Ljubljana, 8. maja - V organizacijah Nova Slovenska zaveza, Združeni ob Lipi sprave, Vseposvojitev in Prebudimo Slovenijo so v izjavi ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne izrazili skrb za vse prizadete v družbi, posebej nepokopane žrtve medvojnih in povojnih pobojev. Oblast so med drugim pozvali k zakonski obsodbi zločinov revolucije.