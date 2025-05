Na odprtju 28. Škisove tržnice poudarili pomen študentskih klubov in druženja

Ljubljana, 8. maja - Na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani danes poteka 28. Škisova tržnica, ki jo vsako leto organizira Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS). Organizatorji so poudarili pomen študentskih klubov in organizacij ter druženja mladih. Na odprtju sta študente pozdravila tudi predstavnika ministrstva za visoko šolstvo in ministrstva za obrambo.