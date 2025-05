Azijske borze v zelenem

Tokio, 8. maja - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes zvišali. Trg upa na sprostitev trgovinskih napetosti, potem ko so bili za ta konec tedna sklicani pogovori med ZDA in Kitajsko v Švici, ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bo oznanil sklenitev velikega trgovinskega dogovora, poročajo tuje tiskovne agencije.