Rantanen z novim hat-trickom v zgodovino

New York, 8. maja - Hokejisti Toronta so bili v dvoboju drugega kroga končnice vzhoda severnoameriške profesionalne lige NHL proti Floridi še drugič uspešni na domačem ledu, zmagali so s 4:3. Dvoboj drugega kroga je na zahodu uspešno začel tudi Dallas, v gosteh pri Winnipegu je prvo tekmo dobil s 3:2.