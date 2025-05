V Bruslju ob izidu nove plošče koncert mednarodnega kvarteta Roberta Jukiča

Bruselj, 9. maja - V jazz klubu The Music Village v Bruslju bo drevi nastopil mednarodni kvartet slovenskega glasbenika Roberta Jukiča. Koncert bo zaznamoval izid njegove nove plošče z naslovom In the land of..., na kateri je združil moči s trojico že uveljavljenih kot tudi obetajočih glasbenih imen.