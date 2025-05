Začenja mednarodni teniški turnir gluhih Slovenia Deaf Tennis Open 2025

Murska Sobota, 8. maja - Na teniških igriščih Teniškega kluba Murska Sobota se danes začenja mednarodni teniški turnir gluhih, ki je najpomembnejši športni dogodek za gluhe športnike v tem delu Evrope. Turnir bo potekal do nedelje in gosti 37 vrhunskih tenisačev in tenisačic iz 14 držav in treh celin. Med njimi je sedem igralcev iz prve deseterice svetovne lestvice.