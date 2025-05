Ameriška centralna banka vnovič brez sprememb obrestne mere

Washington, 7. maja - Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) ob koncu dvodnevnega zasedanja tretjič zapored ni spreminjal osrednje obrestne mere v ZDA, ki ostaja na ravni med 4,25 in 4,50 odstotka. Takšna odločitev je bila pričakovana, varuhi ameriške denarne politike pa so opozorili na povečana tveganja za inflacijo in gospodarstvo.