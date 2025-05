Evropske borze s padci, nafta in evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 7. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji so previdni zaradi morebitnih posledic, ki jih bodo prinesla za ta konec tedna napovedana trgovinska pogajanja med predstavniki ZDA in Kitajske v Švici. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se znižuje.