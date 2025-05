Univerza v Ljubljani: Prizadevamo si za krovno izboljšanje situacije Botaničnega vrta

Ljubljana, 7. maja - Univerza v Ljubljani (UL) in Biotehniška fakulteta UL si prizadevata za izboljšanje situacije in nadaljnji razvoj Botaničnega vrta UL, so zapisali v odzivu na kritike vodje botaničnega vrta Jožeta Bavcona. Poudarili so, da v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (Mol) preverjajo različne možnosti za dodatno širitev vrta.