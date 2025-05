Slovenija sodeluje v Natovi vaji kibernetske obrambe

Ljubljana, 7. maja - V organizaciji Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo poteka vaja kibernetske obrambe in strateškega odločanja Locked Shields 2025. V vaji sodeluje okoli 4000 strokovnjakov iz 41 držav, tudi iz Slovenije, so danes sporočili z obrambnega ministrstva. Slovenija na vaji sodeluje s predstavniki Italije in nacionalne garde Kolorada iz ZDA.