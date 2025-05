Glas upokojencev in podporniki na shodu znova pozivali k oddaji glasu proti na referendumu

Ljubljana, 7. maja - Podporniki stranke Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober so se danes na Trgu republike v Ljubljani zbrali na 18. protestnem shodu. Zbrane so znova pozvali, da na nedeljskem referendumu o dodatku k pokojninam umetnikov glasujejo proti, kritični pa so bili tudi do predloga nove pokojninske reforme.