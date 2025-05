Bolniki z atopijskim dermatitisom potrebujejo celostno obravnavo

Ljubljana, 7. maja - Atopijski dermatitis je pogosta kožna bolezen, ki se navzven kaže z vnetnimi žarišči in neznosnim srbežem. Prizadene do 20 odstotkov otrok in 10 odstotkov odraslih. Zavod Atopika je izvedel raziskavo o atopijskem dermatitisu v Sloveniji. V njej večina bolnikov s to boleznijo izpostavlja potrebo po sistemskih spremembah in celostni obravnavi.