DZ z ukrepi za bolj redno obiskovanje šole

Ljubljana, 7. maja - DZ je s 55 glasovi za in 10 proti sprejel dopolnitve zakona o starševskem varstvu. Z enakim številom glasov za in proti je sprejel tudi novelo zakona socialnovarstvenih prejemkih. Sprejete spremembe ob neupravičenem izostajanju od pouka določajo začasne posledice za otrokove starše pri izplačilu otroškega dodatka in denarne socialne pomoči.