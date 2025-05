Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 7. maja - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo nad gladino. Vlagatelji spremljajo poslovne rezultate, danes jih je pozitivno presenetil Disney, obenem pa pozdravljajo napovedane trgovinske pogovore med ZDA in Kitajsko, ki bodo konec tedna v Švici. Oči so uperjene tudi v centralno banko Federal Reserve.