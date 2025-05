SBI TOP tudi danes z rastjo

Ljubljana, 7. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je zvišal še tretjič ta teden. Pridobil je 0,56 odstotka in dan končal pri 2031,43 točke. Vlagatelji so opravili za 960.303 evrov poslov. Največ zanimanja je bilo za delnice NLB in Krke, ki so prispevale večino skupnega prometa.