V Ankaranu se zaradi urejanja parkirnega režima soočajo z vandalizmom

Ankaran, 7. maja - Ankaranski redarji so zaradi preganjanja voznikov, ki namesto na parkirnih mestih parkirajo kar na pločnikih deležni kritik in celo verbalnih napadov. Nazadnje so vandali tudi poškodovali redarsko vozilo. Ankaranski župan Gregor Strmčnik opozarja, da nasilje ne bo rešilo ničesar, kvečjemu so jim takšna dejanja v veliko sramoto.