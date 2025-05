Na GZS izpostavili priložnosti polnopravnega članstva Slovenije v Cernu za podjetja

Ljubljana, 7. maja - Polnopravno članstvo Slovenije v Cernu številne priložnosti prinaša tudi podjetjem iz različnih panog, so poudarili na današnjem dogodku na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Podjetja so pozvali, naj izkoristijo podporo slovenske kontaktne točke. Izpostavili so tudi priložnosti v okviru drugih organizacij s področja znanosti in tehnologije.