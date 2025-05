Evropska komisija Sloveniji izdala več opominov

Bruselj, 7. maja - Evropska komisija je Sloveniji danes izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na razloge za zavrnitev predaje oseb med državami članicami, krepitev in razširitev trgovanja EU z emisijami in kibernetsko varnost po EU. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov dva meseca časa.