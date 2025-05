V SŠOF zaskrbljeni zaradi možnosti odkupa državnega dela Križank

Ljubljana, 7. maja - V Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) so zaskrbljeni zaradi možnosti odkupa državnega deleža Križank s strani Mestne občine Ljubljana (Mol). Menijo, da gre za poskus tihega prevzema kompleksa, ki bi šolo izrinil iz prostora, kjer deluje že 80 let. Državo pozivajo, da celotne Križanke odkupi in tako zavaruje kulturno dediščino in šolo.