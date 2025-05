Disney v četrtletju presegel pričakovanja

New York, 7. maja - Ameriški konglomerat zabavne in medijske industrije Disney je v prvem četrtletju zabeležil 23,6 milijarde dolarjev prihodkov, kar je sedem odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki so presegli pričakovanja analitikov, delnice podjetja pa so še pred odprtjem borznega parketa poskočile za več kot šest odstotkov.