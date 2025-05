Evropski parlament potrdil prioritete glede prihodnjega večletnega proračuna EU

Strasbourg, 7. maja - Evropski poslanci so danes v Strasbourgu potrdili prioritete, ki jih želijo vključiti v večletni finančni okvir EU (MFF) 2028-2034, ki mora upoštevati geopolitične, gospodarske in okoljske razmere, obenem pa mora biti prožen. Nasprotujejo predlogu o nacionalnih načrtih, saj da to ne more biti osnova za izdatke v posameznih državah.