EU in Singapur podpisala sporazumu o digitalni trgovini

Bruselj/Singapur, 7. maja - EU in Singapur sta podpisala o sporazumu o digitalni trgovini. Sporazum bo izboljšal varstvo potrošnikov, omogočil zaupanja vreden čezmejni pretok podatkov in zagotovil pravno varnost za podjetja, ki želijo sodelovati v čezmejni digitalni trgovini, so sporočili iz Bruslja. Obe strani morata sporazum zdaj ratificirati.