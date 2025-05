Začenja se tretja izvedba Okusov kranjskih miz

Kranj/Brdo pri Kranju, 9. maja - Zavod za turizem in kulturo Kranj v sodelovanju z gostinci pripravlja tretje dneve lokalne kulinarike, ki so jih poimenovali Okusi kranjskih miz. 17 gostiln v občinah Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor in Tržič bo od danes do 25. maja ponujalo menije iz lokalnih in sezonskih sestavin po enotni ceni 29 evrov.