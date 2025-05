Skupina nevladnih organizacij s peticijo glede prehrane v šolah

Ljubljana, 7. maja - V skupini nevladnih organizacij s peticijo, ki so jo vložili na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, pozivajo k zagotavljanju primernih obrokov v šolah za vse otroke, ne glede na njihovo kulturno, versko ali etično ozadje. Med drugim se zavzemajo za možnost izbire alternativnih obrokov in opozarjajo na stiske, s katerimi se soočajo otroci.