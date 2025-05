Odpravljena prepoved vnosa pošiljk goveda iz Madžarske in Slovaške

Ljubljana, 7. maja - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odpravila prepoved vnosa in tranzita pošiljk na slinavko in parkljevko dovzetnih živali iz Madžarske in Slovaške v Slovenijo ter preko njenega ozemlja. Sklep o tem je objavila v današnjem uradnem listu, veljati pa bo začel v četrtek.