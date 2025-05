Carinske grožnje spodbudile marčna naročila v nemških tovarnah

Berlin, 7. maja - Naročila v nemških tovarnah so marca po prvi oceni statistikov poskočila za 3,6 odstotka. Podjetja so po poročanju tujih agencij pohitela z naročili in si ustvarila zaloge, preden so začele veljati ameriške carine. V največjem evropskem gospodarstvu pozitivne novice pozdravljajo, a analitiki opozarjajo, da se bo vpliv carin pokazal pozneje.