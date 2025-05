Na Ljubljanski borzi dopoldne rast indeksa

Ljubljana, 7. maja - Sredi tedna med vlagatelji na Ljubljanski borzi vlada optimistično vzdušje. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,38 odstotka. Najbolj se dražijo delnice Cinkarne Celje, Krke in Telekoma Slovenije, katerih tečaji so se zvišali že za več kot pol odstotka. Vlagatelji za zdaj največ povprašujejo po delnicah Krke.