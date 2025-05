Tedni ljubiteljske kulture letos v središče postavljajo zamejske Slovence

Slovenj Gradec, 7. maja - Letošnji Tedni ljubiteljske kulture bodo od 15. maja do 17. junija potekali pod sloganom Brezmejni kulturni prostor. Načrtovanih je več kot tisoč dogodkov po Sloveniji in v zamejstvu, na katerih krovni organizator, JSKD, pričakuje skupno okoli 100.000 udeležencev. Nacionalno odprtje dogajanja bo 17. maja v Slovenj Gradcu.

Organizatorji Tednov ljubiteljske kulture, ki bodo letos že 12. leto potekali pod okriljem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), so slogan Brezmejni kulturni prostor izbrali v duhu letošnje Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in italijanski Gorici.

Hkrati so za nacionalno odprtje dogajanja izbrali Slovenj Gradec oz. Koroško, znano po sodelovanju z zamejskimi Slovenci, je na današnji predstavitveni novinarski konferenci v Slovenj Gradcu povedala svetovalka direktorja za posebne projekte pri JSKD Hana Premrl.

Za ambasadorja letošnjih Tednov ljubiteljske kulture so izbrali upokojenega etnomuzikologa in profesorja z avstrijske Koroške Engelberta Logarja. Ta je povedal, da mu je v čast, da je lahko ambasador dogajanja, ki ga bodo z okoli 15 dogodki dopolnili tudi na avstrijskem Koroškem. Hkrati pa to razume tudi kot priznanje, da je vse življenje veliko deloval na področju ljubiteljske kulture.

Na novinarski konferenci je predstavil razmeroma živahno ljubiteljsko kulturno dogajanje na avstrijskem Koroškem, ki večinoma poteka prek različnih društev, zvez in dogodkov. "To je tista vrv, ki se je držimo. Če bomo izpustili to, bomo izgubili tudi jezik," je prepričan. Izpostavil je tudi pomen čezmejnega sodelovanja na prireditvah in z društvi v Sloveniji ter tudi kot strokovnjak poudaril, da so Slovenci pevski narod. Med evropskimi narodi so petju najbolj naklonjeni Slovenci in Irci, je dodal.

Da je s tem, ko je bil Slovenj Gradec letos izbran za nacionalno odprtje Tednov ljubiteljske kulture, dobila potrditev dobrega dela pestra in močna ljubiteljska kulturna dejavnost v občini, pa je ocenil župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Tako se bo v mestu in okolici, med drugim že tradicionalno tudi na medregijski kolesarski povezavi Štrekna, 17. maja zvrstilo več dogodkov. Osrednja večerna slovesnost ob odprtju Tednov ljubiteljske kulture se bo začela ob 19. uri pred slovenjgraško gimnazijo, obiskovalce in sodelujoče pa bo nato "kulturno obarvano popotovanje" z različnimi predstavami in nastopi vodilo vse do graščine Rotenturn. V primeru slabega vremena bo odprtje v Kulturnem domu Slovenj Gradec.

Dogodek, ki bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar, bosta ta dan dopolnila dva dogodka v dvorcu Bukovje pri Dravogradu. Tam bodo popoldne odprli mednarodno likovno razstavo in gostili okroglo mizo s pestro udeležbo tudi predstavnikov Slovencev v sosednjih državah. Naslovom okrogle mize bo Povezovanje zamejskih Slovencev v skupni kulturni prostor.

Ob tem JSKD še naprej vabi različne ustvarjalce k udeležbi na Tednih ljubiteljske kulture in prijavi dogodkov. "Akcija je vseslovenska, brezmejna, vsi lahko sodelujejo. Edini pogoj je, da so slovenski ustvarjalci, ki prispevajo k boljši prepoznavnosti slovenske ljubiteljske kulture," je izpostavila strokovna sodelavka pri JSKD Tara Knok.

S tem lahko JSKD po njenih besedah prispeva k prepoznavnosti prijavljenih ustvarjalcev, tisti, ki bodo prijavili brezplačne dogodke, pa bodo tudi oproščeni plačil prispevkov za Sazas in IPF. Vsi, ki bodo svoj dogodek prijavili v okviru tednov ljubiteljske kulture, bodo lahko sodelovali tudi v nagradni igri.